Njihuni me aktorët fëmijë që hoqën dorë nga bota e artit

Shumë fëmijë të filmave të njohur hollivudianë hoqën dorë nga bota e artit duke lënë pas një karrierë të suksesshme.

Ata e zgjodhën një jetë të tillë që të qëndronin jashtë syrit të kamerave dhe të vëmendjes. Ndër ta janë:

1- Peter Ostrum luajti rolin e Charlie në Chocolate Factory, ndërsa më vonë u largua nga hollivudi për tu bërë një veteriner.

2- Mara Wilson luajti rolin e Matilda në Mrs.Doubtfire, por më pas vazhdoi jetën si shkrimtare.

3- Mary Badham luajti rolin e Harper Lee në novelën To Kill a Mockingbird dhe në filma të tjerë, por më pas filloi të merrej me art dhe u bë koordinatore në testimin e nxënësve në kolegje.

4- Shirley Temple mori pjesë në filma të suksesshëm si Bright Eyes, The Little Princess, Heidi dhe Captain January, ndërsa hoqi dorë për tu marrë me mbledhje fondesh për bamirësi.

5- Mark Lester luajti rolin e Oliver në novelën Oliver Twist dhe është bërë një mjek osteopat.

6- Ariana Richards luajti rolin e Lex Murphy në Jurassic Park dhe është bërë një piktore e suksesshme.

Lex Murphy, Jurassic Park /oranews.tv/

