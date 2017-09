Një tjetër ditë, një tjetër Kardashian shtatzënë

Pasi u publikua lajmi se miliarderja më e vogël në botë Kylie Jenner dhe motra e saj Khloe Kardashian janë në pritje të një fëmijë, tani flitet që edhe Kim Kardashian është shtatzënë.

Kim dyshohet se është në pritje të fëmijës së saj të tretë me Kanye West me anë të një zëvëndësuesi. Kylie është shtatzënë me Travis Scott ndërsa Khloe me Tristan Thompson dhe janë në pritje të fëmijës së tyre të parë, raporton TMZ.

Ky lajm i mirë vjen nga tre motrat, vetëm nëse Kourteny dhe Kendall nuk na bëjnë ndonjë surprizë.

Kim ka konfirmuar lajmin në emisionin e saj Keeping Up With The Kardashians.

/Oranews.tv/

