Një modele si Heidi Klum kush nuk do ta kishte zili

Supermodelja Heidi Klum së fundmi ka reklamuar linjën e saj të re të të brendshmeve të femrave. 44- vjeçarja publikoi fofot e reja për linjën e saj “Heidi Klum Intimates” ditën e shtunë në një mjedis spektakolar më lule ashtu si vetë linja ishte.

Edhe pse jo e re në moshë, modelja Klum ka sfiduar edhe 20 vjeçaret me format e saj perfekte. Mamaja e katër fëmijëve ka lënë të gjithë pa fjalë me fushatën e saj dhe mesa duket dyqanet do të boshatisen në kohë rekord shkruan e përditshmja Daily Mail.

Koleksioni FW/ 17 i yllit të modës që po vjen së shpejti, varion nga çmimi prej $ 25 deri në $ 170.

