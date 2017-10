Ditë e Re - A ke provuar ndonjëherë drogë? Ja përgjigja e Ndocaj

Eduart Nocaj ka nxjerrë librin e tij të parë ‘Jeta Ime’ ku ka folur se si ka nisur jeta e tij dhe si ka arritur aty ku ai është sot.

Në emisionin ‘Ditë e Re’, ku ka qenë i ftuar mëngjesin e sotëm (17 tetor) ndërsa tregoi mbi librin e tij, ai është pyetur nga moderatorja Dajana Shabani nëse është marrë ndonjëherë me drogë. Ish-deputeti është përgjigjur se nuk e njeh drogë.

Eduart Ndocaj: “Dua që ta lexojnë të rinjtë pasi ka një domethënie, mund t’ia dalësh edhe me ndershmëri jo vetëm me poshtërsi apo duke u marrë me drogë.”

Dajana Shabani: Nuk jeni marrë asnjëherë me drogë z. Ndocaj?

Eduart Ndocaj: Absolutisht, unë nuk e njoh

Dajana Shabani: E keni provuar ndonjëherë drogën

Eduart Ndocaj: Absolutisht jo

/Oranews.tv/

