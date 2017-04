Ndahet nga jeta regjisori Jonathan Demme

Jonathan Demme, regjisori fitues i çmimit Oskar ‘The Silence of the Lambs’ ka vdekur sot në mëngjes në New York. Ai ka vdekur në moshën 73-vjeçare pas ndërlikimeve nga kanceri i ezofagut dhe problemeve kardiake.

Regjisori mësoi në vitin 2010 që vuante nga kanceri dhe gjatë javëve të fundit gjendja e tij ishte përkeqësuar ka thënë një burim pranë familjes, ka raportuar tgcom24.

Edhe pse ai është regjisor i disa filmave, emri i tij ka qenë gjithmonë i lidhur me filmin “Silence of the Lambs” , një film i vitit 1991, i bazuar në romanin e Thomas Harris, i cili e bëri të fitojë pesë çmimet më të rëndësishme të Oscar si filmi, regjia më e mirë, aktori dhe aktorja më e mirë protagoniste, si dhe skenografia më e mirë.

