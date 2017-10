Miss Shqipëria 20 vjeç në 2018, Bozo paralajmëron festë të madhe

Viti 2018 do të jetë një vit shumë i veçantë për Miss Shqipërinë.

Kjo sepse 2018 përkon me 20-vjetorin e krijimit të një nga evenimentet më të ndjekura dhe më të pëlqyera Miss Shqipëria.

Petri Bozo, organizuesi i eventit, i ftuar në emisionin ‘Ditë e Re’ është shprehur se viti që vjen do të ketë impenjime shumë të mëdha.

Petri Bozo: “Na përkon me ditëlindjen, 2018 është 20-vjetori i Miss Shqipërisë. Besoj do të bëjmë një festë të madhe 3 ditë. Do jenë të ftuar të gjithë. Do të jenë pothuajse të gjithë televizonet që kanë bashkëpunuar në rrugëtimin tonë.”

Plani më i afërt i Bozos është Miss Globe, që fillon në datën 22 tetor deri në 3 nëntor, një supermaratonë.

Petri Bozo: “Nuk e di përse më qëllon që këto eventet e mëdhaja të bukurisë përkon me një atmosferë shumë të ngarkuar politike. Të gjithë zihen, përplasen në Parlament, bëjnë demostrata por ne vazhdojmë rrugëtimin tonë. Është një event që lidhet shumë me fort me imazhin e Shqipërisë dhe në asnjë lloj formë nuk duhet të tregojmë raportin e kundërt të asaj që na rrethon çdo ditë.”

