Michael Buble: Djali me kancer do të festojë Krishtlindjen në shtëpi

Familja e Michael Buble nuk mund të merrte dhuratë më të mirë se kjo për festat që po afrojnë.Djali i tij do të ketë mundësinë të festojë Krishtlindjen në shtëpi.

Po flasim për 3 vjeçarin Noah, vogëlushin e këngëtarit dhe aktores Luisana Lopilato, e cila në Shqipëri njihet me rolin e Mia Colicci në telenovelën Relebde way. Përpara disa muajsh ai u diagnostikua me kancer.

Mediat argjentinase raportojnë se djali i çiftit të famshëm ka reaguar mirë ndaj kimioterapisë pavarësisht moshës, dhe tëpaktën për festa do të qëndrojë në shtëpi.

Noah, theu shumë zemra në momentin që u diagnostikua me kancer, dy prindërit e tij lanë çdo angazhim për të qëndruar pranë tij në këtë moment të tmerrshëm. Michael u kërkoi fansave ta mirëkuptonin për gjihë koncertet qëe anuloi.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter