Mbretëresha feston për fitoren e kalit të saj në ditëlindjen e 91

Mbretëresha Elizabeth duket duke festuar për fitoren e kalit të saj ‘Call to Mind’, i cili fitoi garën vetëm një ditë pas ditëlindjes së saj.

Ajo u shfaq në Ditën e Pranverës në Dubai pasi kali fitoi një nga garat më të rëndësishme atje. Duket se 91-vjecarja ka shije të mira pasi fituesi është luindur nga Galileo, kali më i famshëm i garave irlandeze.

Pak minuta më vonë, ajo mori një cmim nga organizatorët për arritjen e Call to Mind. Mbretëresha dukej shumë e lumtur me pjesëmarrjen e saj dhe u shfaq e veshur me blu.

