Grupi Maroon 5 ka lajmëruar fansat për surprizën e rradhës. Bëhet fjalë për një projekt të ri muzikor, në bashkëpunim me këngëtaren SZA (Solana Imani Rowe).

Ata kanë njoftuar për këtë gjë në Twitter, duke treguar se do vijë në treg me datë 30 gusht.

Titulli i këngës do jetë ‘What Lovers Do’ dhe mendohet të jetë dicka krejtësisht ndryshe nga ajo cfarë jemi mësuar të dëgjojmë nga Maroon 5.

ANNOUNCEMENT: Our new single #WhatLoversDo Ft. @sza is out August 30th. #Maroon5 #SZA pic.twitter.com/jFMIRaRTkM

— Maroon 5 (@maroon5) August 28, 2017