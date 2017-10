Lionel Messi baba për herë të tretë, ja dedikimi i bashkëshortes

Lionel Messi do të behet baba për herë të tretë. Lajmin e mrekullueshëm e ka konfirmuar bashkëshortja e ylli argjentinas Antonella Roccuzzo.

Ajo ka postuar një fotografi të bukur familjare në Instagram me Messin dhe dy djemtë e tyre Thiago e Mateo me mbishkrimin: “Familje me 5 persona. E bekuar”.

Në foto shihen të gjthë anëtarët e famijes që prekin barkun e saj për të treguar që një fëmijë po vjen në jetë.

/Oranews.tv/

