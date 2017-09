Linda Rei rrëfehet për fejesën dhe planet për të bërë fëmijë

Linda Rei u bë e njohur në Shqipëri për historinë e guximshme që luftoi për tu kthyer nga mashkull në femër.

Ka 6 muaj që përflitet lidhja e saj e dashurisë me një biznesmen nga Kosova që jeton në Zvicër dhe foli për fejesën e saj me të.

Në një intervistë për Rudina Magjistarin, Linda tregoi se pas dy-tre takimesh i tregoi ndryshimin rrënjësor të gjinisë, gjë që nuk i kishte bërë aspak përshtypje. Për martesën, ajo tha se nuk ka plane por sqaroi se zënkat në cift ekzistojnë.

“Marrëdhënia jonë vazhdon si çdo histori përrallash, fillojnë bukur ka disa ngatërresa, por s’mund të jetë gjithmonë lule jeta. Ka kriza të përditshme, xhelozia. Ai është jashtë botës së showbizit dhe kjo krijon komplikacione. Por unë jam e para që për dashurinë do ngre duart lart dhe do dal nga kjo botë, showbizit sot i duhem nesër jo.”

Në lidhje me planet për tu bërë me fëmijë, Linda nuk është akoma gati dhe duket se nuk do vijë shpejt ajo ditë.

“Martesa është e bukur e ëndrrave, fustani i bardhë, por nuk e di, kam pak frikë. Më tremb pak ideja e të paturit fëmijë se është shumë delikate dhe duhet të kesh të gjitha kushtet për atë fëmijë. Tani nuk e kam atë forcë për të rritur dikë tjetër sepse mezi jam rritur unë dhe dua ta shijoj këtë.”

/oranews.tv/

