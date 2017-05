Linda Halimi performon sonte në ‘Eurovision’

Këngëtarja shqiptare, Linda Halimi do të perfomojë sot në festivalin europian ‘Eurovision’ me këngën World.

Nëpërmjet një postimi në Instagram, ajo i ka ftuar të gjithë ndjekësit e saj që ta votojnë.

“Will you vote for Albania number 4???? At eurovision?? Will I receive 12 points from you? A do të votoni Shqipërinë në numrin 4??? A do t’i kem 12 pikë nga ju???”, shkruajti ajo duke iu referuar të gjithë mbështetësve shqiptar dhe atyre në botë.

World është një variant i ‘Botë’ në gjuhën angleze që do ta sjellë 28-vjecarja në mbrëmjen e sotme, ku do të konkurrojë me 18 shtete.

Ajo do të suprizojë publikun me zërin dhe me paraqitjen e saj, ku do të shkëlqejë me fustanin argjend të mbuluar me gurë, veshje që u prezantua në tapetin e kuq të ceremonisë zyrtare.

/oranews.tv/

