Ledri Vula bën zgjedhjen mes Dafinës dhe Dua Lipa

Reperi kosovar, Ledri Vula ka qenë i ftuar në emisionin Thumb ku ka dhënë një intervistë të shkurtër, ndër të cilën u pyet edhe për jetën personale.

Një prej pyetjeve kishte të bënte me dy prej romancave të kaluara me Dua Lipa dhe Dafina Zeqiri. Nëse ai do të zgjidhte mes tyre, ai definitivisht preferon Dua.

Mbase mes tyre nuk është shuar ndjenja, edhe pse vazhdojnë të qetë jetën private larg njëri-tjetrit.

Ndërkohë që nuk mendon që të rikthehet më me Dafinën, Ledri rrëfen se kënga e fundit e saj ‘Four Seasons’ nuk i ka pëlqyer shumë, edhe pse ajo u vlerësua nga mediat amerikane.

