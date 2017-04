Kylie Jenner harron Tyga-n, lidhet me Travis Scott

Kylie Jenner është filmuar duke u mbajtur për dore me reperin e famshëm Travis Scott në Coachella. Vetëm 2 javë pas ndarjes me Tyga, me të cilin kishte rreth dy vite që ishte lidhur, 19-vjeçarja ka vrapur me shpejtësi drejt një lidhje të re.

Një fans i saj e ka filmuar natën e së premtes me Scott dhe e ka postuar videon në Instagram. Të dy duket se ishin duke shijuar shoqërinë e njëri-tjetrit. Por nuk është hera e parë që Kylie dhe Scott kanë qenë të lidhur.

#KylieJenner seems unbothered by #Tyga’s new alleged boo…she’s out holding hands with #TravisScott 👀 A post shared by Celebritea Entertainment News (@thacelebriteaofficial) on Apr 22, 2017 at 7:58am PDT

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter