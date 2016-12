Krishtlindjet e fundit e George Michael

Këngëtari britanik George Michael, i cili fillimisht u bë i famshëm në vitet ’80 me grupin Wham! e më pas si artist solo, u nda nga jeta të dielën e 25 dhjetorit, në shtëpinë e tij në Angli, në moshën 53-vjeçare.

“Me hidhërim të madh konfirmojmë se djali, vëllai dhe miku ynë i dashur George është ndarë nga jeta paqësisht, në shtëpinë e tij gjatë periudhës së Krishtlindjeve,” thuhet në deklaratën e publicistit të tij. ”

Familja kërkon që privatësia e tyre të respektohet në këtë moment të vështirë dhe emocional. Nuk do të ketë më komente të tjera në këtë fazë,” përmbyllet deklarata.

Michael dikur luante muzikë në sistemin nëntokësor të metrosë në Londër, përpara se të themelonte dyshen Wham! së bashku me Andrew Ridgeley në 1981. Së bashku, ata shitën rreth 40 milionë kopje të albumeve të tyre dhe organizuan edhe tre ture të mëdha muzikore.

Michael dhe Ridgeley u bënë të famshëm me publikimin e tyre të dytë “Young Guns (Go For It)” në 1982, ndërkohë që vetëm një vit më parë, ata debutuan me “Wham Rap”. Këngë si “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Careless Whisper”, “Last Christmas” dhe “The Edge of Heaven” ishin ndër hitet që e bënë dyshen të suksesshme në tregun muzikor, duke kaluar edhe Simon & Garfunkel.

I lindur Giorgios Kyriacos Panayiotou në 25 qershor 1963, me prindër nga Qipro, Michael u kthye shumë shpejt në një idhull popi dhe filloi të adhurohej nga mijëra vajza adoleshente përqark botës.

Në përpjekjen e tij për të thyer imazhin e seks simbolit, Michael u largua nga Wham! në 1986. Ai u përpoq të lëvizte në një tjetër drejtim si një kantautor dhe performues më serioz. Ndarja ishte miqësore, por braktisja e imazhit të tij fillestar, ishte sfida më e madhe në karrierën e tij solo. I njohur nga miqtë e tij si “Yog”, Michael publikoi “A Different Corner”, me të cilën u rendit në krye të listave muzikore. Një hit eksperimental “I Want Your Sex” u ndalua nga transmetimi ditor në radio, duke bërë që të thyhej edhe dominimi i tij në listat muzikore britanike. Por në hapësirën kohore të 5 viteve, Michael publikoi 6 këngë të cilat u renditën në vendin e parë të çarteve amerikane. Mes tyre përfshihen “Faith”, “Father Figure”, “One More Try”, “Praying for Time” dhe një duet me Aretha Franklin “I Knew You Were Waiting For Me”.

1987 shënoi edhe publikimin e albumit të parë solo të Michael, nën titullin “Faith”, të cilin ai e shkroi thuajse i vetëm. Ky album solli edhe polemika, teksa publikimi i parë i albumit “I want your sex”, u ndalua nga shumë radio britanike dhe amerikane, për shkak të tekstit me përmbajtje seksuale. Sidoqoftë, kjo mungesë në radio, duket se nuk ndikoi në popullaritetin e këngës, e cila u rendit e dyta në listën e Billboard në Amerikë dhe e treta në Mbretërinë e Bashkuar. Albumi, që prodhoi 4 hite që zunë vendin e parë në Shtetet e Bashkuara, shiti plot 15 milionë kopje.

Shumicën e vitit 1988, Michael e shpenzoi në ture muzikore, të cilat e lanë këngëtarin të rraskapitur. Ai kërkoi që gjërat të bëheshin ndryshe me albumin e tij të dytë solo. Kështu, “Listen Without Prejudice”, albumi i dytë solo i Michael, u publikua më 1990, duke shënuar vetëm 5 milionë kopje të shitura.

Për këtë arsye, marrëdhëniet mes këngëtarit dhe shtëpisë diskografike Sony filluan të përkeqësoheshin. Michael shprehu pakënaqësinë e tij me sjelljen e studios dhe në qershor 1994, pas një beteje të gjatë dhe të kushtueshme ligjore, një gjykatë në Londër vendosi që kontrata e tij me studion të vijonte.

Michael, i cili nuk kishte prodhuar muzikë të re për Sony-n për 2 vite deri në përfundim të çështjes, nuk u lejua të regjistronte një tjetër album me shtëpinë diskografike.

Në 2 mars 2011, Michael lamëroi publikimin e versionit të tij të “True Faith”, kënduar origjinalisht nga Neë Order më 1987, fitimet e të cilës shkuan në ndihmë të shoqatës së bamirësisë Comic Relief. Në 15 prill 2011, si një dhuratë për martesën e Princit William me Kate Middleton, Michael regjistroi një version të tijin të këngës së 1972 “You and I” nga Stevie Ëonder.

Në 11 maj 2011, Michael lajmëroi Symphonica Tour, në të cilat ai bëri publike vetëm datat e koncerteve në Europë. Koncerit i parë i turit u zhvillua në Pragë në 22 gusht, por në nëntor, këngëtarit ju desh të anulonte pjesën e mbetur të turit, për shkak se ai u sëmur rëndë në Vienë, Austri.

Në tetor 2011, artisti ishte një nga kandidatët finalë për Songwriter’s Hall of Fame. Në janar 2012, përmes Twitter-it, Michael i tha fansave të tij se kordat e tij vokale nuk do të mund të përballonin një performancë deri në periudhën e verës dhe turi do të vijonte në shtator të atij viti. Në 19 qershor 2012, George Michael lajmëroi publikimin e hitit të tij të ri “White Light”, për të festuar edhe 30 vjetorin e publikimit të hitit debutues Wham Rap. Single gjithashtu përmban një version të “Song of the Siren” si dhe dy remikse. Në Ceremoninë Përmbyllëse të Olimpikeve Verore të 2012, më 12 gusht, Michael performoi këngën Freedom! 90 dhe White Light.

George Michael është një nga figurat më të përfolura sa i përket orientimit seksual, teksa në fillimet e tij, ai pranonte të ishte biseksual, fakt të cilin e mbajti të fshehur nga prindërit dhe miqtë e tij. Në një intervistë të vitit 1999, Michael u shpreh se rënia në dashuri me një mashkull i kishte dhënë fund edhe konfliktit të tij të brendshëm mbi identitetin seksual, dhe këngëtari pranoi se ai nuk kishte asnjë problem moral me të qenit homoseksual.

Përtej kësaj, artisti gjithashtu pranonte edhe probleme me varësinë ndaj drogës, teksa përgjatë viteve, ai është arrestuar disa herë për zotërim lëndësh narkotike.

Sidoqoftë, Michael ishte gjithashtu një person i angazhuar në politikën britanike, dhe kënga e tij “Shoot the Dog”, është një kritikë që ai i bën marrëdhënieve miqësore mes qeverive britanike e amerikane sa i përket luftës në Irak.

Koncerti i tij i vitit 2007 në Sofie të Bullgarisë, ju kushtua infermiereve të ndjekura penalisht në gjyqin e HIV-it në Libi.

Në qershor 2008, kantautori u shpreh i entuziasmuar nga legjislacioni i Kalifornisë për martesat mes të njëjtit seks, një lëvizje të cilën ai e quajti si “tepër të vonuar”.

Artisti shpesh i është bashkuar shumë përpjekjeve të bamirësisë për t’i ardhur në ndihmë organizatave të ndryshme. Sunday Times Rich List në vitin 2015, e rendiste Michael ndër muzikantët britanikë më të pasur, me një vlerë prej 105 milionë paundësh.

/Oranews.tv/

