Këngëtarja shqiptare bëhet pjesë e kompanisë amerikane

Këngëtarja shqiptare e njohur me emrin e artit, Baby Gee është bërë pjesë e kompanisë amerikane ‘Sony Music’. Lajmin e ka bërë të ditur ajo me anë të një postimi në Instagram.

Më pas, një gjë të tillë e ka konfirmuar edhe reperi kosovar, Getinjo i cili ka shkruajtur se ajo do të publikojë edhe këngën e parë këtë muaj. Ata kanë bërë edhe një bashkëpunim së bashku, me këngën ‘Monster’, me të cilën i referohet ai 21-vjeçares.

