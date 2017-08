Artistja me probleme mendore për këngëtarin: Nëse do të më ndihmosh, fli me mua

21/08/2017 - 17:42

Këngëtarja e njohur, Sinead O’Connor ka tërhequr përsëri vëmendjen e rrjeteve sociale nëpërmjet disa postimeve për një artist. Sinead ka zbuluar para pak kohësh që ajo ka tentuar vetëvrasjen dhe kërkon ndihmë pasi ka probleme mendore. Russell Brand i dedikoi asaj një episod të shfaqjes së tij ku fliste për gjendjen e saj të vështirë, por ajo kërkoi dicka më shumë. “Mesazh për Russel Brand. Më fal nëse e kam shkruajtur emrin gabim. Faleminderit shumë për mbështjetjen fantastike. Kam përjetuar gjithnjë një lidhje të fortë me ty. Njeriu i fundit që preku trupin tim para dy vitesh më mori ‘sistemin e riprodhimit’. Kështu që nëse vërtetë doni të jeni pjesë e shërimit tim, hajde, fli me mua, shef,” – shkruajti ajo në Facebook. Ndërkohë vërshuan komentet ku shumë prej ndjekësve ishin të gatshëm të kalonin natën me të, por ajo i bëri të qartë që kërkonte vetëm Russell. /oranews.tv/ Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter