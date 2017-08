Kendall Jenner shpallet Ikona e Modës

Dhjetë vitë më parë, Kendall Jenner ishte 11 vjeç. Dhe javën e ardhshme ajo do të shpallet “Fashion Icon of the Decade”.

Ylli i pasarelave është një nga modelet më të kërkura të momentit dhe do të marrë çmimin më 8 shtator në Fashion Icon of the Decade.

21-vjeçarja ka qenë coveri i revistave të panumërta dhe ka ecur në shumë shfaqje të modës, por megjithatë shumë fansa mendojnë se ajo nuk e meriton këtë çmim.

/Oranews.tv/

