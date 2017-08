Këngëtari i njohur Justin Bieber duket se nuk ka sukses me vajzat këto kohë.

Ai ka parë një instruktore palestre dhe ka kërkuar që të gjejë emrin e saj që të kontaktojë me të. Pas kësaj, vajza publikoi mesazhin që ylli i popit i kishte dërguar në Instagram. “Kush është bukuroshja në postimin tënd të fundit,” – i shkruajti ai.

Pasi postoi këtë në Twitter, Jessi e shoqëroi me shkrimin: “A ndodhi kjo vërtetë? Justin Bieber sapo kontaktoi palestrën ku punoj dhe pyeti kush jam.”

Duket se ajo gëzon një romancë të lumtur dhe nuk i nevojitet Justin Bieber në jetë.

Did this actually just happen… lmao

Justin Bieber just messaged the gym that I work at and asked who I was hahahaha WTF pic.twitter.com/mktcdB1iDP

— Jessi (@jessicagober) August 9, 2017