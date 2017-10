John Legend dhe Chrissy Teigen sërish prindër

Chrissy Teigen së shpejti mund të sjellë në shtëpi një motër të vogël osë vëlla për vogëlushën e tyre Luna.

Ylli i pasarelave ka zbuluar se ajo dhe bashkëshorti i saj John Legend po planifikojnë të sjellin në jetë një tjetër fëmijë me anë të fertilizimit in vitro. Çifti është martuar në vitin 2013 dhe kanë një vajzë, Lunën 19-muajshe.

32-vjeçarja ka qenë e hapur gjithmonë për sfidat që ka kaluar me këngëtarin në përdorimin fertilizimit in virto dhe përballjen me depresionit pas lindjes.

/Oranews.tv/

