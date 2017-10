Ja kush është imazhi i ri i Louis Vuitton

Firmat më të njohura të botës, zgjedhin personazhet e njohura të ekranit për fushatat e tyre publicitare. Tashmë një tjetër aktore e njhur është imazhi i firmës më prestigjoze të modës, Louis Vuitton. Bëhet fjalë për aktoren Emma Stone.

Aktorja do të shfaqet në reklama si dhe në daljet e saj në tapetin e kuq me fustane Louis Vuitton për dy vitet e ardhshme. Me një shumë prej 6-10 milionë dollarë, aktorja ka pranuar të jetë imazhi i kësaj marke luksoze.

I am truly happy #emmastone is joining #louisvuitton today as a new ambassador 💙 A post shared by 🆖 (@nicolasghesquiere) on Oct 7, 2017 at 9:14am PDT

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter