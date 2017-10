Ja cilët janë deputetët që nuk duron dot Ervin Salianji

Ervin Salianji, deputeti që ka katër vite që i ka hyrë botës së politikë, në emisionin ‘Mos i fol shoferit’ ka folur rreth karrierës dhe jetës së tij private.

Ndër të gjitha, ai u pyet për deputetët që nuk i honeps dot.

“Ka shumë. Nëse do ta nisja besoj se nuk do arrinim dot në destinacion. Do të ishte gjatë. Ka shumë tipologji njerëzish që kanë hyrë të pashkollë dhe nuk dinë të shkruajnë ende emrin, ose njerëz që kanë hyrë nga lidhjet me krimin, unë i them dhe me emra nuk është ndonjë sekret i madh. Ose njerëz të cilët nuk kanë asnjë kontribut tjetër shoqëror përvec kësaj që ju pyetët pak më përpara mikut. Miku si cdo gjë tjetër e shkatërron plotësisht politikën si dhe cdo gjë tjetër që ka apo ndërton me meritokraci,” – tha ai.

Por, Salianji nuk tregoi për asnjë moment emra të deputetëve që nuk i duron dot, por bëri të qartë disa karaktere personash që i sheh në parlament.

/oranews.tv/

