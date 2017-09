Ish-deputeti së shpejti baba për herë të dytë, në pritje të një djali

Ish-deputeti demokrat Gerti Bogdani do të bëhet baba për herë të dytë.

Bashkëshortja e tij Edlira Çepani është në pritje të ëmbël tashmë të një djali, i cili do të vijë në jetë pas disa muajsh.

Surprizën e këndshmë të familjes Bogdani e zbuloi në ‘Tangram’ drejtuesja e emisionit Ermira Çausholli.

“Kam nderin të kem në Tangram sonte në Tangram një mikeshë shumë të dashur të mbarë shoqërisë shqiptare, e them me bindje këtë, por sidomos të grave dhe fëmijëve. Ajo vjen sonte vetë e dytë. Gocën e ka lënë në shtëpi, por me vete ka një çun që e sjell në jetë pas disa muajsh.Edlira Çepani nga shoqëria civile. Gjej rastin të të mbush me energji pozitive nga fëmijët e Tangramit dhe stafi i Ora News për një pritje të ëmbël të fëmijës tënd të dytë”.

Gerti dhe Edlira janë prindër të një vajze, Ajra që është 5 vjeç.

/Oranews.tv/

