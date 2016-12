I jep fund beqarisë këngëtari Mateos Frroku, ja fatlumja bukuroshe

Këngëtari shqiptar i muzikës pop, Mateos Frroku, i ka dhënë fund beqarisë.

Ai ka zgjedhur pikërisht ditën e Krishtlindjeve për të celebruar dashurinë e tij me bjonden bukuroshe Lori.

Gëzimin për këtë ditë të veçantë në jetën e tij, Mateo e ka ndarë dhe me miqtë e tij në Instagram, shoqëruar dhe me foto nga fejesa.

“Sot ne diten e Krishtlindjes i dhurova Lorit unazen dhe fjalen per nje dashuri te madhe (zoti me ndihmofte). I lumtur per te gjitha keto vite qe kaluam bashke…akoma dhe me i lumtur per kete hap te ri ne jeten tone. Uroj dhe per ju gjithashtu gezime ne familjet tuaja. GEZUAR 💥”

