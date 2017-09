Hiti i ri i Era Istrefi po vjen, bashkëpunim me reperin e njohur

Këngëtarja nga Kosova që ka hyrë në tregun amerikan do të sjellë shumë shpejt projektin e ri muzikor, të titulluar ‘No I Love Yous’.

Pas suksesit me Redrum, ajo do vijë këtë herë në bashkëpunim me reperin e njohur French Montana.

“A jeni gati?” – shkruajti ajo në Instagram ndërsa tregon se ka nisur xhirimet. Na ka ofruar vetëm pak pjesë nga paraqitja e saj, por duken qartë këmbët e saj seksi me pantallona të shkurtra, ndërsa qëndron mbi një podium të verdhë.

Duket se reperi i pëlqen shqiptaret, pasi mori pjesë në klipin e parë të Dafina Zeqirit që po hyn në tregun e huaj.

Thuhet se gjatë këtij muaji do publikohet kënga e saj e re që mund të jetë suksesi i rradhës për të.

Yu ready for #NoIloveYous ft @frenchmontana ? A post shared by Era Istrefi (@strefie) on Sep 2, 2017 at 10:12am PDT

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter