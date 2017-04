Harper Beckham, markë tregtare

Victoria Beckham ka regjistruar “Harper Beckham” me auroritetin e pronësisë intelektuale në Britani dhe në Evropë. Kjo do ti mundësojë stilistes së famshme që të mbrojë emrin Harper nga industritë e tjera, si edhe të sjellë në treg produkte të markës duke përfshirë lodra për fëmijë dhe veshje.

Emrat e tre fëmijëve të tjerë të Victoria dhe David Beckham janë të regjistruar gjithashtu.

Kërkesa,e paraqitur më 22 dhjetor, thotë Victoria e bën atë mbajtëse të të drejtave si prind dhe si kujdestare. Kjo do të thotë se stilistja është personi i vetëm që mund të përdorë ligjërisht emrin “Harper Beckham” për produktet, duke filluar që nga kukullat deri tek kremërat antirrudhë. Dhe kjo do të ndalojë që dikush tjetër në industrinë e muzikës, filmit dhe televizionit të quhet me këtë emër.

