Guxon Rihanna, vjen me një look tërësisht ndryshe

Ajo është ikona e modës dhe nuk ka frikë kurrë që të guxojë kur është fjalë për stilin e saj. Këtë herë këngëtarja me famë botërore Rihanna është shfaqur me një look të ri dhe duket tërësisht ndryshme por si gjithmonë e mrekulleshme.

29-vjeçarja ka qenë bjonde, me flokë të kuqe në gri dhe ka provuar pothuajse çdo stil flokësh. Dhe tani ajo ka shtuar një tjetër ngjyrë në listën e saj: ngjyrën blu në jeshile.

RiRi ka postuar foto edhe video në rrjetin e saj social Instagram dhe komentet kanë qenë të shumta.

when yo hurr ready for crop ova’ A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 5, 2017 at 11:51pm PDT

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter