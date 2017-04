Gruaja e Michael Buble flet për trajtimin e kancerit të djalit 3-vjeçar

Gruaja e këngëtarit Michael Buble ka folur për herë të parë për trajtimin e kancerit të djalit të tyre 3-vjecar.

“Ai ka qenë i fortë dhe ne kemi vazhduar të inspiruar nga kurajo e tij. Mirënjohja jonë ndaj mjekëve dhe kujdestarëve të tij nuk mund të përshkruhet me fjalë. Ne do të donim të falenderonim mijëra njerëz që kanë dërguar lutjet e tyre dhe dëshirojnë të mira për ne. Ndërsa ne vazhdojmë me këtë udhëtim, jemi të lumtur që kemi dashurinë dhe mbështetjen tuaj,” – ka thënë Lusiana Lopitato për mediat amerikane.

Para disa ditësh, Noah ka përfunduar me sukses një trajtim tjetër. Ai u diagnostikua në nëntor me këtë sëmundje, por asnjëherë nuk u bë e ditur se në cilën fazë ishte ai.

/oranews.tv/

