Grimieri shqiptar “tradhëton” Kimin me këtë aktore të Hollywood-it

Grimieri shqiptar nga Mali i Zi Mario Dedivanovic është një ndër më të famshmit në botë. Ai njihet si grimieri personal i Kim Kardashian, por mesa duket dhe një tjetër yll i Hollywood-it e pëlqen punën e tij. Aktorja Megan Fox, tani u bë e preferuara e tij pas Kardashian.

Ditë më parë ai e bëri publike se bashkë me aktoren kanë nisur një kampanjë bukurie për një markë të njohur kozmetike në Shtetet e Bashkuara. Në profilin e tij në Instagram griemieri ka publikuar edhe një video me Fox, e cila flet në superlativ për grimerin shqiptar, duke u shprehur se me të ishte shumë interesante të punonte dhe thotë se ai bën mrekulli me fytyrën e saj.

Ahhh just saw this. So flattered 🙏🏻 😊😊 #MeganFox #MakeupByMario #lakmemakeup A post shared by MARIO (@makeupbymario) on Sep 19, 2017 at 6:26pm PDT

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter