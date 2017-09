Godet sërish Taylor Swift

Duket sikur çdo ditë Talyor Swift thyen një rekord të ri dhe sot nuk ka ndodhur ndryshe.

Video e re muzikore e yllit të popit “Look what you made me do”sapo ka kaluar 100 milionë shikime në Youtube, duke u bërë kënga e parë në histori që ka marrë kaq shumë klikime në 4 ditë.

Që nga momenti kur u shfaq premiera natën e së dielës gjatë MTV Video Music Awards, kënga përmbysi rekord duke u bërë kënga më e klikuar vetëm në 24 orë.

Ka pasur shumë diskutime përsa i përket këngës pasi këngëtarja duket sikur thumbon shumë figura të mëdha të botës së showbiz si Katy Parry, Kim Kardashian, Kanye West etj. Por ajo është tallur dhe me një version tjetër të vetes së saj.

/Oranews.tv/

