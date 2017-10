TE DASHUR MIQ, SOT RRETH ORES 13.30, TEK SA PO KTHEHESHA PER NE SHTEPI TE LIQENI ARTIFICIAL, GJETA KETE KULETE FEMRASH ME 130 MIJE LEK BRENDA DHE ME KETE KARTE IDENTITETI… NESE E NJIHNI KETE VAJZE I THONI TE ME SHKRUAJE QE TE VIJE TA MARRE.. FALEMINDERIT PER MIRKUPTIMIN!!

