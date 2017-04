Gent Fatali i këndon balerinave

Këngëtari Gent Fatali ka publikuar projektin e fundit muzikor, i cili i është dedikuar balerinave.

Kishte disa ditë që kishte lajmëruar se do të vinte me një këngë të re, por nuk ishte bërë e ditur se do të vinte në bashkëpunim me reperin Lazy.

Të dy kanë sjellë një këngë verore dhe shumë ritmike.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter