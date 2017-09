Fotografitë e para shtatzënë të miliarderes më të vogël në botë

Sipërmarrësja më e vogël në botë, Kylie Jenner u përfol mbrëmjen e djeshme se është shtatzënë me të dashurin e saj Travis Scott. Pas kësaj, ajo është fotografuar duke shkuar për të ndjekur performancën e partnerit për festivalin iHeartReadio.

20-vjecarja u shfaq me një bluze të gjerë, ndryshe nga herët e tjera që jemi mësuar duke e parë me veshje ku vihen re linjat e përsosura.

Duket se ajo do të fshehë gjithcka për publikun derisa të vijë momenti i duhur. TMZ ka zbuluar se Travis ka folur para disa javësh me miqtë e tij se do bëhej baba i një vajze, por asgjë nuk është konfirmuar publikisht nga ata.

/oranews.tv/

