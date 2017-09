Filloi sezoni i vjeshtës për këngëtarët shqiptarë, ja kush e hapi

Sezoni i verës kaloi me sukses me disa këngë që u bënë hit dhe do mbahen mend gjatë.

Ndërkohë, vjeshta sapo ka filluar dhe 2TON është këngëtari i parë që solli projektin e tij muzikor të titulluar ‘Papi’.

Ai nuk është larguar nga stili i tij, por ka shtuar për herë të parë një fjalë të re, të cilën nuk e ka përmendur asnjëherë në tekstet e tij.

‘Marijuana’ është fjala që ai ka përdorur për të treguar ndjenjën që ka me një femër, ndërkohë që shoqërohet nga një vajzë tërheqëse gjatë klipit.

Kjo këngë mendohet të jetë suksesi i rradhës për reperin pasi ka marrë pëlqime që në minutat e para të publikimit.

/oranews.tv/

