Fergie nuk mbahet më!

Këngëtarja Fergie tregoi pasuritë e saj mbresëlënëse trupore gjatë pushimeve të saj në palzhet e Hawaiit. E veshur me bikini, këngëtarja shfaqi më së miri asetet e saj të cilat mbeten për tu lavdëruar.

42-vjeçarja dukej shumë në formë me bikini, me flokët e kapura që i nxirrnin në pah tiparet e fytyrës. Fergie është nënë e Axl, i cili së shpejti do të mbushë 4 vjeç, fëmijë që e ka me aktorin Josh Duhamel.

