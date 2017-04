Era Istrefi spot publicitar për markën e famshme

Era Istrefi duket se do të jetë pjesë e një tjetër suksesi pasi korri një sukses ndërkombëtar, me këngët e saj BonBon dhe Redrum. Por kësaj here nuk bëhet fjalë për muzikën.

Këngëtarja shqiptare duket se ka firmosur një kontratë me markën prestigjoze të veshjeve ‘Guess’. Era po xhiron një spot publicitar ‘Guess’, por ende nuk dihen detaje se për çfarë bëhet fjalë konkretisht.

Shooting for @guess & @nylonmag today♥️ A post shared by Era Istrefi (@strefie) on Apr 12, 2017 at 10:26am PDT

