Era Istrefi në ShBA, së shpejti sjell bashkëpunimin me French Montana

Këngëtarja e njohur nga Kosova, Era Istrefi duket se përfundoi kohën e pushimeve dhe është rikthyer në ShBA për të vazhduar me angazhimet muzikore.

Thuhet se pas suksesit me Redrum, së shpejti do të vijë në bashkëpunim me reperin amerikan French Monstana.

Sipas spekulimeve, ky projekt do të publikohet me 30 gusht. Reperi duket se ka marrëdhënie të mira me shqiptarët, pasi mori pjesë dhe në klipin e Dafina Zeqirit ku e mbështeste në karrierën e saj botërore.

/oranews.tv/

