Emma Stone: “Më kanë paragjykuar shumë në Hollywood”

Emma Stone është një prej aktoreve më të mira të Hollywood, e cila vlerësohet maksimalisht nga publiku e jo vetëm. Emma është një femër e bukur, gazmore, e pasur dhe e pavarur, pra të gjithë ne me shumë të drejtë mendojmë që ajo ka gjithçka në jetë, e askush nuk e bën dysh fjalën e saj.

Në të vërtetë aktorja pranon se në Hollywood vazhdon të hasë vështirësi prej gjinisë së saj, kjo ishte më e theksuar në fillimet e saj.

28-vjeçarja tregon për numrin e ri të revistës Rolling Stone: “Në të kaluarën kishte momente që teksa xhironim nuk e përfillinin mendimin tim vetëm sepse isha femër. Madje ndonjëherë kur improvizoja ndonjë gjë jashtë skenarit, dhe ishte një batutë shumë e madhe, regjizori e merrte dhe ia jepte një aktori. Pra shpesh puna ime, idetë e mia e gjithçka tjetër shkonin dëm, vetëm për faktin që unë isha një femër në Hollywood.”

Emma thotë se problemi më i madh që ajo ka me veten është dëshira për t’i bërë gjithë të tjerët të ndihen shumë të kënaqur prej saj, sidomos regjizorët. Gjatë filmit që xhiroi me Alejandro G Injarritu, Stone u shpreh se një skenë në 2 të mëngjesit me Edwart Norton e kishte xhiruar rreth 30 herë dhe përsëri Edward nuk e bënte mirë rolin e tij.

Aktorja vijon: “Shkova në garderobë dhe thash jam e lodhur, nuk dua të kënaq më gjithë të tjerët. U ktheva në skenë, dhe ishte reagimi im më nervoz. Pikërisht aty më thotë Alejandro se ishte skena më perfekte që kisha realizuar ndonjëherë.”

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter