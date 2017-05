Eli Fara shfaqet si princeshë në klipin ‘Mbolla një bahçe’

Këngëtarja shqiptare, Eli Fara ka publikuar një ripërpunim të këngës popullore ‘Mbolla një bahce’, në klipin e së cilës shfaqet si një princeshë e vërtetë.

Ajo ka zgjedhur që të përshtatet me një fustan jeshil dhe me një aksesor dekorues në kokë, që e bën të duket si yjet e filmave vizatimorë.

Ajo e publikoi një pjesë të klipit në Instagram ku shpreh mirënjohje për stafin: “Vij këtë herë me një këngë burimore tradicionale shqiptare për tu mburrur me muzikën tonë folklorike, e buruar nga shpirti me kaq elegancë dhe finesë, ngrohtësi, në një ndërtim harmonik të pakrahasuar zërash.Unik!!

Klipi sjell bukurinë, traditën e qytetit tim, Korçës! Përfshirë muzikantët virtuoze.. Kostumet popullore të zonës .. Ansambli i valleve popullore Skënderbeu përfaqësuar denjësisht nga brezi i ri!!! Një falenderim të veçantë për të gjithë bashkëpuntorët!”.

Me paraqitjen e saj, 50-vjecarja ka treguar se vitet nuk tregojnë asgjë për të, pasi vazhdon të ketë pamje rinore.

Nuk është hera e parë që ajo e prezanton veten si një femër sharmante dhe plot klas.

