E vogla më e pasur në botë: Ndaj të brendshmet me motrën modele

E vogla më e pasur në botë, Kylie Jenner ka pranuar se ajo nuk do ishte mikeshë me motrën e madhe, Kendall nëse nuk do i lidhte gjaku.

Në serialin e saj ‘Life of Kylie’, 20-vjecarja rrëfeu gjithashtu se ato të dyja ndajnë të brendshmet me njëra-tjetrën.

“Unë e lejoj të marrë cfarë të dojë. Ajo vjen në shtëpinë time dhe më thotë se ka nevojë për një veshje, kështu që unë i jap atë që dëshiron,” – tha Kylie.

Në anën tjetër, Kendall nuk bën të njëjtën gjë pasi e vetmja gjë që i jep motrës së vogël janë gjëra të vjetëruara që nuk kanë asnjë vlerë.

Dihet se motrat janë shumë të lidhura me njëra-tjetrën që në fillimin e ‘Keeping Up With The Kardashians’, ndërkohë që Kylie zotëron fabrikë kozmetike dhe Kendall po korr sukses në botën e modelingut.

