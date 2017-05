Dua Lipa publikon klipin e ri, bashkëpunim me këngëtarin e njohur

Këngëtarja shiqptare me famë ndërkombëtare, Dua Lipa ka publikuar projektin e ri muzikor të titulluar ‘Lost in your Light.’

Këtë herë ajo ka zgjedhur të mos vijë solo, por në një bashkëpunim me këngëtarin e njohur amerikan, Miguel.

Kjo është një këngë që i përket rrymës RnB, pothuajse e njëjtë me rrymat që sjell shpesh Dua për tregun amerikan.

Ajo është shfaqur e thjeshtë, me grim të lehtë dhe me veshje të vecantë ndërsa e kërcen e këndon në ajër.

/oranews.tv/

