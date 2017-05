Dua Lipa, e ftuar speciale në turneun e Bruno Mars

Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Dua Lipa është e ftuar speciale në turneun e Bruno Mars.

Ajo e ka bërë të ditur këtë gjë me anë të një postimi në Tëitter ku tregon se është shumë e entuziazmuar, sa e pret me padurim që të këndojë në skenë me të.

Së fundmi, Dua ka vetëm pak ditë që ka publikuar projektin e saj të ri ‘My love’ në bashkëpunim me Wale, Major Lazer dhe Wizkid.

pop pop it’s show time! I’ll be joining @BrunoMars on tour and I can’t waitttt! 💥 pic.twitter.com/Qyvr3gi87A — DUA LIPA (@DUALIPA) May 3, 2017

/oranews.tv/

