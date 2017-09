Do të martohet Flor Mumajesi?!

Tashmë është bërë trend që çiftet e martuara t’i kushtojnë këngë dashurie njëri- tjetrit. Ashtu siç ndodhi me moderatorin Turjan Hysja i cili i dedikoi këngë gruas së tij Orinda Hutës, së fundmi Bes Kallaku e pasoi këtë trend.

Aktori i humorit ka publikuar këngën e tij në bashkëpunim me këngëtarin e famshëm shqiptar Klajdi Haruni. Duket se ky bashkëpunim i ka pëlqyer më së shumti dhe këngëtarin të njohur Flor Mumajesi. Ky i fundit ka lënë një postim tepër interesant në rrjetin e tij social Instagram ku na ka lënë të kuptojmë se shumë shpejt Flori do të na gëzojë me një lajm të mirë .

Bes Kallaku Ft Klajdi Haruni Skifterja zemres #skifterjazemres…Do ta kercej kete kenge dhe ne dasmen time. Seriozisht’-ka shkruar kantautori në postimin e tij.

