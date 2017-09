“Dasëm, vallëzimi i parë”?! Erdhi zgjidhja. Hiti më i ri i dashurisë

Plotësohet më në fund edhe “puzzle” i plotë i dasmës së Besit dhe Xhensilës. Pas fotove nga xhirimet, mbrëmjen e kësaj të diele u publikua dhe klipi i plotë të dasmës.

Dashuri, magji por edhe shumë humor. Mbi të gjitha një këngë dashurie nga zëri magjik i këngëtares Xhensila Myrtezaj dedikuar bashkëshortit të saj Bes Kallaku.

Tashmë të gjithë çiftet që do të kurorëzojnë dashurinë e tyre në martesë nuk do kenë nevojë të rendin pas hiteve për dashurinë në gjuhën angleze apo italiane, pasi do të kenë këngën që u duhet në gjuhën shqipe.

/Oranews.tv/

