Charlize Theron tepër “e nxehtë’ në filmin “Atomic Blonde”

Aktorja super seksi Charlize Theron do të dalë së shpejti në filmin “Atomic Blonde”. Roli i saj si një vrasëse profesioniste, njëkohësisht dhe në një lidhje lezbike do të luaje me skena mjaft të nxehta në këtë film.

