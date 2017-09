Capital T konfirmon datën e publikimit të klipit të ri

Reperi i njohur Capital T shumë shpejt do të lançojë projektin e tij më të ri. Ai do të sjelli për publikun një “mixtape”. Capital T ka njoftuar nëpërmjet një postimi në rrjetin e tij social Instagram se do të lançojë projektin e tij më datë 17 tetor.

Në Instagram ai ka shkruar se ky do të jetë mixtape më i fortë deri tani në hip hopin shqiptar

The Hardest Albanian Mixtape Yet 😈 watch out … #Tetor17 #truekapo A post shared by Capital T (@truekapo) on Sep 19, 2017 at 3:20am PDT

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter