Bebe Rexha kërkon qetësi për ditëlindje

Këngëtarja me famë botërore, Bebe Rexha ka lajmëruar se sot është dita kur ajo feston ardhjen e saj në jetë.

Në një video në Instagram, Bebe shfaqet në shtëpi dhe thotë me qetësi: “Sot është ditëlindja ime.”

Pas kësaj, bukuroshja e shoqëron postimin me një ‘Shhh’ ku duket se do jetë ditë e qetë për të. Nuk dihet nëse ditëlindja e saj e 28-të do jetë dicka e madhe që do bëjë zhurmë.

Mjafton të shohim si do vijojë dita ndërsa urimet e ndjekësve kanë pushtuar postimin e yllit të popit.

Shhhh. ✨ A post shared by Bebe Rexha (@beberexha) on Aug 30, 2017 at 12:07pm PDT

