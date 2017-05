Une kisha Ne nje salle edhe burrin edhe dashnorin he kujt ja mban te dale Me hapur se kaq?. @labinotsgash donte te dinte pak per dasmen time edhe une I ja tregova pa doreza . @dashnordiko_official e mire mire

A post shared by Aurela Gace aG (@aurelagaceofficial) on May 14, 2017 at 5:57am PDT