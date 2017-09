Arrestohet futbollisti, bashkëshortja kërkon shpjegim nga vajza që ishte me të

Bashëshortja e futbollistit Wayne Rooney, i cili u arrestua para pak ditësh pasi u kap duke i dhënë makinës në gjendje të dehur ka telefonuar pronaren e mjetit, Laura Simpson.

“Ajo më pyeti se cfarë ka ndodhur. Dukej e shqetësuar për faktin se ne kemi qenë në një klub nate dhe pastaj jemi larguar së bashku me makinën time,” – tha vajza që ishte me yllin anglez për The Sun.

Coleen Rooney është shtatzënë dhe ky rast e ka prekur shumë saqë ka telefonuar 29-vjecaren. Dihet se ka qenë në Spanjë dhe është kthyer sapo ka dëgjuar se bashkëshorti është kapur nga policia pasi ishte në gjendje të dehur dhe i jepte makinës së dikujt tjetër.

Sipas mediave të huaja, Laura është një vajzë e pasur që i shkruan meshkujve të famshëm që të qëndrojnë me të duke i paguar me 6 mijë paund cdo muaj. Dyshohet se ajo është e dashura e futbollistit por asgjë nuk është sqaruar ndërsa ai vazhdon të jetë në burg deri në seancën e rradhës.

/oranews.tv/

