Ariana Grande pezullon turneun pas sulmit në koncertin e saj të parë

Këngëtarja e njohur amerikane, Ariana Grande ka lajmëruar se turneu i saj botëror është pezulluar pas sulmit në koncertin e saj të parë në Manchester.

Një burim për CNN tha se turneu ‘Dangerous woman’ do të shtyhet prej 22 viktimave dhe 59 të plagosurve, ku kishte edhe fëmijë të përfshirë.

Ajo nuk ka dhënë asnjë deklaratë për këtë ngjarje, por ka publikuar një status në rrjetin social Twitter ku shkruan: “E thyer. Nga thellësia e zemrës sime ndihem shumë keq, kam mbetur pa fjalë.”

Ky ishte koncerti i saj i parë në Britaninë e Madhe, ku ishin planifikuar edhe dy të tjera që mund të vijnë pasi situata të qetësohet.

Koncerti i saj i rradhës do të ishte me 25 maj në Londër, ndërsa në data të tjera do të kishte shfaqje në Belgjikë, Poloni, Gjermani dhe Zvicër.

Ndërkohë është lajmëruar se ISIS ka marrë përgjegjësinë për gjithcka.

/oranews.tv/

